سرپرست دانشگاه فرهنگیان تهران با انتقاد از روند تداوم جذب معلمان از مسیر ماده ۲۸، خواستار توجه جدیتر به جایگاه تربیت معلم از مسیر دانشگاه فرهنگیان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی محمدی به مناسبت روز دانشجو گفت: «بر اساس وظیفهای که رهبر معظم انقلاب بر دوش ما نهادند، درهای دانشگاه برای پذیرش دانشجومعلم باز شد تا دیگر تأمین معلم از طریق ماده ۲۸ انجام نشود. اما امروز دانشجومعلمان در شرایطی درس میخوانند و زندگی میکنند که در شأن آنان نیست.»
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی افزود: «دانشجومعلمان در خوابگاهها و کلاسهایی تحصیل میکنند که پاسخگوی شأن و اهمیت مأموریت تربیت معلم نیست. ما وظیفه خود را انجام دادهایم، اما انتظار میرود مسئولان با توجه به جایگاه بیبدیل دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت، حمایت لازم را از این مجموعه داشته باشند.»
سرپرست دانشگاه فرهنگیان تهران همچنین تأکید کرد که توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان در سالهای گذشته نتیجه تلاش جمعی مدیران و استادان بوده است، اما امکانات، بودجه، فضای آموزشی و نیروی انسانی هنوز متناسب با میزان پذیرش دانشجو نیست.