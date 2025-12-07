پخش زنده
محسن شادی نقده با رأی قاطع اعضای مجمع، بهعنوان نخستین رئیس فدراسیون روئینگ انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع انتخاباتی فدراسیون روئینگ به ریاست سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، امروز یکشنبه ۱۶ آذر در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
در این مجمع که مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک و کامیار سلطانی، مدیرکل دفتر مشترک فدراسیونها حضور داشتند، محسن شادی با ۳۸ رأی از ۳۸ رأی مأخوذه بهعنوان رئیس فدراسیون روئینگ برای دوره چهار ساله آینده انتخاب شد.
پیش از این، مهران تیشهگران بهعنوان سرپرست فدراسیون فعالیت میکرد.
فدراسیون روئینگ نخستینبار در ساختار ورزش ایران تشکیل شده است و محسن شادی، از قهرمانان شناختهشده این رشته، بهعنوان اولین رئیس رسمی فدراسیون روئینگ انتخاب شد.
پس از انتخاب محسن شادی بهعنوان رئیس فدراسیون روئینگ، رایگیری برای معرفی نوابرئیس و برخی از اعضای هیئت رئیسه انجام شد و مجمع به گزینههای پیشنهادی رئیس فدراسیون رأی اعتماد داد.
بر اساس نتایج اعلامشده، عمران پورعسگریپرست با ۳۴ رأی بهعنوان نایبرئیس اول و فاطمه حسنیامیرآبادی با ۳۰ رأی بهعنوان نایبرئیس دوم فدراسیون روئینگ انتخاب شدند.
همچنین اعلام شد که انتخاب سایر اعضای هیئت رئیسه، از جمله خزانهدار، پس از تأیید حوزه معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی وزارت ورزش و جوانان، در مجمع بعدی فدراسیون انجام خواهد شد.
در این نشست، کارشناسان خبره پیشنهادی موفق به کسب اکثریت آرای مجمع نشدند.