به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از تأمین و ورود محموله‌های جدید نهاده دامی شامل کنجاله سویا و ذرت به چرخه توزیع استان خبر داد و گفت: در اجرای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری‌های سازمان جهاد کشاورزی استان، ۶۶۱ تن کنجاله سویا و ۵۹۵ تن ذرت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور تأمین و توزیع آن در سطح استان آغاز شده است.

مهندس مهدی شکاری افزود: همچنین یک هزار و ۷۵۰ تن ذرت توسط شرکت جهان صادرات سینا با قیمت مصوب در اختیار تشکل‌های استانی قرار گرفته تا پس از برنامه‌ریزی لازم، بین مرغداران و دامداران توزیع گردد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۵۵۱ تن ذرت نیز از محل ظرفیت اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران به استان تخصیص یافته که فرایند خرید و حمل آن توسط تشکل‌ها در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل، در اختیار بهره‌برداران قرار خواهد گرفت.

شکاری با اشاره به جمع کل نهاده تأمین‌شده گفت: در مجموع، سه هزار و ۵۵۷ تن نهاده دامی از منابع مختلف تأمین شده و روند توزیع آن برای پشتیبانی از تولیدکنندگان استان در حال اجرا است.

وی تأکید کرد: تأمین مستمر و به موقع نهاده‌های دامی، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان برای حفظ ثبات در تولید و حمایت از فعالان بخش دام و طیور است.