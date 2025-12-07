کاراته‌کاران دختر و پسر مازندرانی با کسب ۱۶ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۲ برنز در دومین دوره مسابقات کشوری شیتوریو سی فوکان درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک شیتوریو سی فوکان در سالن دانشگاه آزاد امام علی تهران با شرکت ۱۹۰۰ کاراته‌کار دختر و پسر از ۲۰ استان کشور برگزار شد.

در بخش پسران ۶۰۰ ورزشکار حضور داشتند که از میان آنها ۲۲ نماینده مازندران با کسب ۸ مدال طلا، ۶ نقره و ۲ برنز به مقام سوم تیمی کشور دست یافتند.

در بخش کومیته پسران، امیرطاها مسلمی، محمدحسین جعفری، سیدعلی حسینی، محمدرضا رضایی و حسام فرخی مدال طلا را از آن خود کردند. در بخش کاتای پسران نیز امیرطاها مسلمی، سیدعلی حسینی و یاسین احدی قهرمانی شدند.

در بخش دختران نیز ۱۳۰۰ ورزشکار از ۲۰ استان به رقابت پرداختند که نمایندگان مازندران با کسب ۸ مدال طلا و ۶ نقره موفق به کسب مقام دوم تیمی کشور شدند.

در بخش کومیته دختران، سنا مشمولی، فاطمه‌زهرا خان‌محمدی، راحیل محسنی و سلنا حسن‌خانی طلایی شدند. در بخش کاتای دختران نیز سنا مشمولی، ثمین خانلری، زهره رزاقی و آیلار اعتمادی مدال طلا کسب کردند.

این مسابقات یکی از مهمترین رقابت‌های کاراته در سطح کشور محسوب می‌شود که با حضور برترین ورزشکاران این رشته برگزار شد.