مدیرکل مدیریت بحران یزد: خبر تعطیلی چند روزه مدارس یزد بهصورت قطعی صحت ندارد و تصمیم نهایی در این رابطه امروز به مردم اعلام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، بالاکتفی گفت:خبر تعطیلی چند روزه مدارس یزد بهصورت قطعی صحت ندارد و تصمیم نهایی در این رابطه امروز به مردم اعلام میشود.
وی افزود: اصلاً بحث تعطیلی چندروزه مطرح نیست اگر تصمیمی اتخاذ شود، تنها درباره غیرحضوری شدن کلاسها خواهد بود و برای مدت محدود است.
با توجه به صدور هشدار نارنجی و زرد از سوی ادارهکل هواشناسی در شرایط افزایش آلودگی هوا توصیه میکنیم صنایع آلاینده فعالیت خود را کنترل کنند و مردم نیز از انجام فعالیتهای فیزیکی در فضای باز پرهیز کنند اقدامات پیشگیرانه لازم نیز توسط شبکه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اطلاعرسانی خواهد شد.