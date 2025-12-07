۲ برنامه شاخص با این ستاره‌ها و یک شب زندگی به سبک رزمندگی امسال نیز در یادمان های عملیاتی برای راهیان نور فرهنگیان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسئول راهیان نور سازمان بسیج فرهنگیان کشور گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، امسال ۴۰ هزار معلم به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.

محمد جان‌نثار با اشاره به برنامه‌های امسال راهیان نور فرهنگیان اظهار کرد: امسال سومین سال متوالی است که اردو‌های راهیان نور فرهنگیان به شکل متمرکز برگزار می‌شود و هدف ما ایجاد تحول و عمق‌بخشی محتوایی در این کاروان‌هاست.

وی اعلام کرد: ۴۰ هزار معلم از نقاط مختلف کشور به مناطق عملیاتی و یادمان‌های دفاع مقدس جنوب اعزام خواهند شد.

جان نثار تمرکز روایت‌ها را بر موضوعات «اتحاد مقدس» و «امید و اقتدار» عنوان کرد و افزود: یکی از کانون‌های اصلی روایت برای زائران فرهنگی، یادمان شهدای هویزه است؛ نخستین یادمان دفاع مقدس کشور که محل شهادت ۶ معلم شهید نیز به شمار می‌رود و شهید علم‌الهدی، معلم قرآن و استاد نهج‌البلاغه، از جمله آنان است.

وی یادمان اروند را از دیگر محور‌های مهم این سفر معنوی دانست و گفت: برنامه‌های اصلی راهیان نور امسال در این دو یادمان برگزار خواهد شد.

مسئول راهیان نور سازمان بسیج فرهنگیان کشور ادامه داد: تلاش می کنیم فضای یادمان‌های هویزه و اروند با هویت معلمی، شامل نصب تمثال و معرفی شهدای فرهنگی حاضر در حماسه هویزه، عملیات والفجر ۸ و دفاع مقدس ۱۲ روزه، مزین شود تا فرهنگیان با سیره و سبک زندگی این شهیدان بیشتر آشنا شوند.

جان‌نثار همچنین از اجرای ۲برنامه شاخص (با این ستاره‌ها) و (یک شب زندگی به سبک رزمندگی) خبر داد و افزود: در یادمان‌های شهدای هویزه، شلمچه، طلائیه و اروند از حضور راویان شاخص کشوری در قالب برنامه‌های (با این ستاره‌ها) یا (فصل حرکت) استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین ویژه‌برنامه یک شب زندگی به سبک رزمندگی» هر شب با حضور ۵۰۰ معلم در یادمان اروند اجرا می‌شود تا فرهنگیان از نزدیک با سبک زندگی رزمندگان در دوران دفاع مقدس آشنا شوند و بتوانند معارف و فرهنگ آن دوران را به دانش‌آموزان منتقل کنند.

جان‌نثار در پایان بااشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره برپابودن جنگ در فضای آموزش‌وپرورش گفت: دشمنان در تلاش‌اند ذهن و فکر جوانان ما را تحت تأثیر قرار دهند و باید با معرفی الگو‌های برجسته به معلمان، زمینه هدایت و هدایت‌گری دانش‌آموزان را در مسیر صحیح، عزت‌بخش و هویت‌ساز فراهم کنیم.