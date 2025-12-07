به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرمانده انتظامی لرستان با تبریک روز دانشجو گفت:فرا رسیدن ۱۶ آذر، روز غرورآفرین دانشجو و تجدید میثاق با آرمان‌های بزرگ نهضت ملی و عدالت‌خواهی، فرصتی است تا عظمت جایگاه علم، بصیرت و پویایی جوانان در پیشبرد اهداف عالیه کشور را پاس بداریم.

متن پیام تبریک سردار محمدرضا هاشمی فر به شرح زیر است:

بسمه تعالی

دانشجویان فرهیخته، سرمایه‌های ارزشمند و آینده‌سازان حقیقی این مرز و بوم هستند. شما دانشگاهیان، با تعهد، دانش و شور جوانی، همواره پرچم‌دار تفکر انتقادی سازنده و توسعه علمی کشور بوده‌اید. روح بلند شهدای ۱۶ آذر، یادآور این حقیقت است که پیشرفت واقعی یک ملت، در گروی آزادی اندیشه، استقلال علمی و حضور فعال جوانان در صحنه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی است.

به عنوان خادم مردم و حافظ امنیت استان لرستان، این روز بزرگ را به تمامی دانشجویان عزیز، اساتید گرانقدر و خانواده‌های محترمشان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای شما توفیق روزافزون در مسیر کسب علم، تهذیب نفس و خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسئلت دارم. پلیس استان لرستان همواره پشتیبان و حامی محیطی امن و با نشاط برای تحصیل و پژوهش شما عزیزان خواهد بود. با آرزوی موفقیت و سربلندی،