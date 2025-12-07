انتقال آب از سواحل جنوبی به فلات مرکزی و شرق کشور
مدیر زیرساخت ایمیدرو گفت: طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی و شرق کشور در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیر زیرساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در سوادکوه گفت: طرحهای انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی و دریای عمان به مناطق شرق کشور با هدف تامین آب پایدار صنایع معدنی در دستور کار است.
رامین بهمنی افزود: تفاهمنامه همکاری ایمیدرو با وزارت نفت برای دو میدان گازی امضا شده است و پیشبینی میشود این دو میدان ۳۰ تا ۳۵ میلیون مترمکعب در روز گاز تولید شود.
او با بیان اینکه ایمیدرو برای توسعه زیرساختهای آب، گاز، برق، جاده و ریلی ۷ تا ۸ میلیارد دلار طرح در حال سرمایهگذاری دارد، ادامه داد: ایمیدرو با سرمایهگذاری ۲ و نیم میلیارد دلاری در حوزه نیروگاهها، ۳ هزار مگاوات برق به شبکه سراسری تزریق کرده است.
مدیر زیرساخت ایمیدرو گفت: برای توسعه حمل و نقل ریلی نیز هم حدود هزار کیلومتر جاده ساخته و تفاهمنامههایی نیز برای توسعه حمل و نقل ریلی امضا شده است.
بهمنی توسعه زیرساختهای منطقه البرز مرکزی را نیز یکی از برنامههای در حال اجرا اعلام کرد و افزود: طرح توسعه و زیرساخت معدن زغال سنگ گلیران به طول ۲۷ کیلومتر مصوب شد که ۱۴ کیلومتر آن با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده و برای ۱۳ کیلومتر باقی مانده هم اعتبار ۳۰۰ میلیاردی در نظر گرفته شده است.