به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در آستانه شب یلدا و جلوگیری از تخلفات صنفی و رفاه حال شهروندان، چهار گروه از صبح تا بعد ازظهر و سه گروه شبانه تعزیرات بر نحوه عرضه کالا‌ها و خدمات مورد نیاز مرکز در استان نظارت می‌کنند.

علی اکبر مختاری، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها و برخورد با متخلفان را از اهداف اجرای این طرح دانست و افزود: در این طرح از میدان‌های میوه و تره بار، مراکز خرید و واحد‌های عرضه کننده آجیل و خشکبار و کشتارگاه‌های استان بازدید می‌شود.

وی همچنین از اجرای طرح هوشنمد سازی ورود و خروج میوه و سبزی مبنی بر مصوبه جلسه تنظیم بازار به زودی در استان خبر داد.

مختاری با بیان اینکه این طرح تا ۳۰ آذر در استان ادامه دارد، به شهروندان توصیه کرد: با مشاهده هرگونه تخلف و گران فروشی موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۳۵ اطلا ع دهند.