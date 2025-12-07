پخش زنده
پرورش دهندگان شتر از مناطق ییلاقی شمال فارس و اصفهان به شهرستان خنج در حال کوچ هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول امور عشایر شهرستان خنج گفت: کوچ پرورش دهندگان شتر از مناطق ییلاقی شمال فارس و شهرستانهای سمیرم و شهرضا استان اصفهان به مناطق قشلاقی خنج به روزهای پایانی خود نزدیک میشود.
حسن عراض پور با بیان اینکه با پرورش دهندگان شتر با هدف بهره مندی از پوشش گیاهی این مسیر را پیاده طی میکنند افزود: تاکنون چهار هزار راس شتر در مراتع بیابانی این شهرستان مستقر شده است و پیش بینی میشود به پنج هزار راس نیز برسد.
مسوول امور عشایر شهرستان خنج بیان کرد: عشایر تا ابتدای بهار در این شهرستان حضور دارند و از نیمههای فروردین سال آینده کوچ بهاره خود را آغاز میکنند.
شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.