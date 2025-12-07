پخش زنده
امروز: -
یک قطعه پلیکان خاکستری در حوالی برجک نگهبانی مرزبانی شهرستان سربیشه بر اثر بلعیدن جلد پلاستیکی پنیر تلف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت:یک قطعه پلیکان خاکستری در حوالی برجک نگهبانی مرزبانی شهرستان سربیشه بر اثر بلعیدن جلد پلاستیکی پنیر تلف شد.
خانی این رخداد را نمونهای از تهدید زبالههای پلاستیکی برای حیاتوحش دانست و هشدار داد رهاسازی پسماند در طبیعت نه تنها چهره محیط را مخدوش میکند، بلکه جان بسیاری از پرندگان، پستانداران و آبزیان را نیز به خطر میاندازد.
وی افزود: بر اساس مطالعات علمی، پلاستیکهای سبک و بستهبندیهای غذایی بهدلیل شباهت به خوراک طبیعی، توسط حیوانات بلعیده میشوند و در بسیاری موارد منجر به انسداد دستگاه گوارش یا خفگی میگردند بنابراین این مسئله یکی از معضلات جهانی در حوزه حفاظت از تنوع زیستی محسوب میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: پیشگیری از چنین حوادثی تنها با آموزش و فرهنگسازی عمومی، مدیریت صحیح پسماند و کاهش مصرف پلاستیک امکانپذیر است.
خانی از شهروندان خواست در سفرها و فعالیتهای روزمره، زبالههای خود را جمعآوری و بهطور اصولی دفع کنند تا طبیعت و گونههای جانوری از آسیبهای جبرانناپذیر در امان بمانند.