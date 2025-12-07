همچنین در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین-رشت مسیر رفت و برگشت تردد روان گزارش شده است.

ضمنا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

در سایر محورها نیز ترافیک سنگین در آزادراه کرج–تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، ترافیک سنگین در آزادراه کرج–قزوین محدوده حصارک، ترافیک سنگین در محور شهریار–تهران حدفاصل شهریار تا شهرقدس، ترافیک سنگین در آزادراه ساوه–تهران حدفاصل نسیم شهر تا رضی آباد در جریان است.

در ضمن محور چالوس واقع در استان مازندران، محدوده کمرزرد، کیلومتر ۶۵، بدلیل اجرای عملیات راهداری (تکمیل گالری کمرزرد)، از تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۴ لغایت ۱۹ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۷ الی ۱۹روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و همچنین از ساعت ۷ الی ۱۲ روز چهارشنبه، محور فوق مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه امکان پذیر است.