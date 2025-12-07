مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه از آماده‌باش ۶۵۰ نیروی خدماتی و عملیاتی شهرداری همزمان با آغاز سامانه بارشی به جو استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، افشار عبدی گفت: با توجه به اعلام احتمال بارش‌های سنگین، از صبح امروز (۱۶ آذر) تمام نیرو‌های خدمات شهری در مناطق هشت‌گانه در حالت آماده‌باش هستند.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه اظهار داشت: در صورت بارش برف، تمام سایت‌های برف‌روبی فعال هستند و بیش از هزار تن شن و نمک به همراه ۵۴ دستگاه خودروی برف‌روب و نمک‌پاش برای خدمات‌رسانی آماده شده‌اند.

وی از مردم خواست: در زمان بارش‌ها از تردد‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت مشاهده خطرات احتمالی، موضوع را به سرعت به سامانه‌های مدیریت شهری اطلاع دهند.