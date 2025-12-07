پخش زنده
فرماندار جویبار با تأکید بر ضرورت راهاندازی شهرک ترافیک در این شهرستان، از آموزش و پرورش، شهرداری و راهنمایی و رانندگی خواست تا ظرف دو ماه آینده نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمد مدانلو فرماندار جویبار با اشاره به اهمیت آموزش فرهنگ ترافیک از دوران کودکی، گفت: راهاندازی شهرک ترافیک در جویبار ضروری است تا بتوانیم فرهنگ عبور و مرور را به صورت عملی به دانشآموزان آموزش دهیم.
وی از آموزش و پرورش، شهرداریها و راهنمایی و رانندگی خواست تا ظرف دو ماه آینده نسبت به راهاندازی این شهرک اقدام کنند.
فرماندار جویبار با اشاره به لزوم اصلاح سرعتکاههای سطح شهرستان، تأکید کرد: شهرداریها و راهداری باید نسبت به استانداردسازی سرعتکاهها اقدام و در اجرای طرحها نظارت کافی داشته باشند.
مدانلو با بیان اینکه ۱۰ طرح راهسازی در جویبار در دست اجراست، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید با رعایت موارد ایمنی، این طرحها را هرچه سریعتر تکمیل کنند، چرا که با جان مردم سر و کار داریم.
وی در ادامه از اعمال سلیقه برخی مدیران در اجرای مصوبات شورای ترافیک انتقاد کرد و گفت: طولانی شدن روند اجرای مصوبات این شورا، آسیب به حقوق شهروندی است و در ارزیابی مدیران حتماً لحاظ خواهد شد.
در پایان این جلسه، فرماندار جویبار با اهدای لوح سپاس، از اصغر قاسمی شهردار کوهیخیل، به دلیل اجرای کامل مصوبات شورای ترافیک در سال جاری قدردانی کرد.