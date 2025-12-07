فراخوان بخش «فیلم ما» شانزدهمین دوره جشنواره فیلم عمار با هدف تشویق عموم مردم، به ویژه نوجوانان، برای تولید محتوا با تلفن همراه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آثار ارسالی می‌توانند در قالب‌های رجزخوانی، شعر، خاطره، مصاحبه و طنز ارائه شوند تا گستره‌ای متنوع از تجربه‌های هنری و روایت‌های مردمی در این دوره از جشنواره حضور داشته باشد.

محور‌های موضوعی

محور‌های این بخش شامل موضوعاتی است که با زندگی روزمره، همدلی و اتحاد ملت و روایت فعالیت‌های مردمی و فرهنگی مرتبط باشد. موضوعات عبارتند از:

چو ایران نباشد (روایت همدلی و اتحاد ملت قهرمان ایران)

پرواز ممنوع (روایت ناتوانی نظامی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی)

قهرمان خانه ما (روایت فعالیت‌های پشتیبانی در ایام جنگ)

فرزندان ایران (روایت مراسم‌های تشییع شهدای جنگ اخیر)

سیر جهانی (روایت همبستگی ملت‌های مسلمان و آزادی خواهان)

علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ از طریق پیامرسان‌ها به شناسه filmema۱۶ ارسال کنند و با برای کسب اطلاعات بیشتر، با شماره ۰۹۹۰۱۶۱۷۶۴۸ تماس بگیرند.