معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از مناسب‌سازی ۵۰ مجتمع خدماتی رفاهی در استان برای معلولان و پیگیری فرآیند تجهیز سایر مجتمع‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حق‌نیا با اشاره به ضرورت ارتقای دسترس‌پذیری خدمات بین‌راهی برای افراد دارای معلولیت اظهار داشت: اکنون ۶۳ مجتمع خدماتی رفاهی در محور‌های استان فعال است که از این تعداد، ۵۰ مجتمع مناسب‌سازی شده و امکان استفاده ایمن و آسان برای معلولان در آنها فراهم شده است.

وی افزود: برای ۱۳ مجتمع باقی‌مانده، ضوابط و الزامات مناسب‌سازی ابلاغ شده و این موضوع در کمیته‌ای تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، معاونت بهداشت، سازمان بهزیستی، اماکن و سایر نهاد‌های ذی‌ربط در حال بررسی و پیگیری است تا روند مناسب‌سازی با سرعت بیشتری انجام شود.

حق نیا تاکید کرد: هدف این اداره‌کل، فراهم کردن شرایط استفاده برابر، ایمن و تسهیل‌شده برای افراد دارای معلولیت در تمامی مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی استان است و اقدامات لازم تا تکمیل فرآیند مناسب‌سازی ادامه خواهد داشت.

۶۳ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در خوزستان فعال است که با ارائه خدماتی مانند سوخت‌رسانی، استراحت‌گاه، رستوران، فروشگاه و خدمات امدادی، نقش مهمی در ایمنی و رفاه سفر‌های جاده‌ای مسافران ایفا می‌کنند.