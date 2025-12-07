هم اکنون ۱۴۰ نفر با علائم شدید آنفلوآنزا در بیمارستانهای استان بستری هستند و ۷ نفر در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سخنگوی ستاد پیشگیری از آنفلوآنزا در استان با اشاره به آخرین آمارهای بهداشتی گفت: بر اساس دادههای موجود، شرایط استان از مرز هشدار عبور کرده و وارد خیز جدید بیماری شدهایم و موارد سرپایی و بستری روند افزایشی پیدا کرده است. شریفی افزود: از هفته گذشته و با تعطیلی مدارس، سرعت اولیه افزایش بیماری تا حدودی کاهش یافت، اما همچنان در اوج قرار داریم. وی ادامه داد: سویه جدید آنفلوآنزا از قدرت سرایت بالایی برخوردار است و تا حدی واکسنگریز بوده و بیشتر گروههای سنی جوان، بهویژه افراد زیر ۲۵ سال را درگیر میکند. وی با بیان اینکه کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار و افراد بالای ۶۵ سال جزو گروههای پرخطر محسوب میشوند، گفت: در حال حاضر حدود ۱۴۰ نفر با علائم شدید آنفلوآنزا در بیمارستانها بستری هستند و حدود ۷ نفر در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار دارند. سخنگوی ستاد پیشگیری از آنفلوآنزا در استان با تاکید بر اینکه خانوادهها باید بتوانند از خود و بهویژه گروههای پرخطر مراقبت کنند افزود: مراقبت خانوادگی نیازمند آموزش است و ما باید آموزش دهیم و خانوادهها نیز آن را بهدرستی اجرا کنند. شریفی استفاده از ماسک پرهیز از حضور در تجمعات، ماندن در منزل در صورت بروز علائم بیماری و استفاده حتمی از ماسک برای افراد علامتدار در محیط کار را ضروری دانست و ادامه داد: کاهش برگزاری مراسمها و دورهمیها در این مقطع زمانی بسیار مهم است. وی هشدار داد: تبعات این بیماری از این هفته و هفتههای آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد. در حال حاضر تعدادی از بیماران در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند و بخش اطفال برخی بیمارستانها در حال تکمیل ظرفیت است. سخنگوی ستاد پیشگیری از آنفلوآنزا در استان با اشاره به ضرورت تقویت آموزشهای عمومی گفت: ارائه اطلاعات درست و کاربردی، استفاده از ظرفیت افراد مشهور برای فرهنگسازی، برگزاری نشست با دستگاههای مختلف و نقشآفرینی صداوسیما در آگاهسازی عمومی، از اقدامات ضروری در این شرایط است. شریفی بیان کرد: تاکنون در استان مورد مرگومیر نداشتهایم و بیماری به موارد بسیار شدید نرسیده است، اما رعایت دستورالعملها همچنان الزامی است. سخنگوی ستاد پیشگیری از آنفلوآنزا در استان گفت: تشخیص نهایی بیماری تنها از طریق تست امکانپذیر است و افرادی که علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا از جمله تب، سرفه، گلودرد و آبریزش بینی دارند، حتماً به پزشک مراجعه کنند. شریفی با انتقاد از خوددرمانی و مصرف نادرست داروها افزود: مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها به هیچ عنوان توصیه نمیشود و از مردم میخواهیم از خوددرمانی پرهیز کنند. سخنگوی ستاد پیشگیری از آنفلوآنزا در استان از پزشکان خواست از تجویز درمانهای غیرضروری، از جمله کورتونها، خودداری کنند و بیماران نیز پیگیر ادامه صحیح درمان باشند.