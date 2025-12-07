پیام استاندار البرز به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو
استاندار البرز با صدور پیامی فرا رسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو را گرامی داشت.
فرزندان غیور و اندیشمندم، دانشجویان سرافراز استان البرز، اساتید گرانقدر و همه فرهیختگان عرصه علم و معرفت؛
شانزدهم آذر، تجلیگاه غیرت و بیداری نسل جوان ایران اسلامی است؛ روزی که یادآور فریاد حقطلبی و استکبارستیزی دانشجویان مؤمن و انقلابی در قلب دانشگاه، سنگر علم و آزاداندیشی است.
امروز، دانشگاه و دانشجو، میراثداران همان راهی هستند که شهیدان بزرگ، مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی، با خون پاک خود بر صفحه تاریخ ترسیم کردند و تا کنون نیز هزاران شهید عزیز دیگر در جایگاه دانشجو آن را آبیاری کردند.
البرز، این استان جوان و نخبهپرور، با وجود دهها هزار دانشجوی فهیم در دانشگاههای معتبر خود، همواره خاستگاه اندیشههای نو، حرکتهای علمی پیشرو و روحیه جهادی در عرصههای مختلف بوده است. ما شما دانشجویان را نه تنها آیندهسازان، بلکه امروزسازان این مرز و بوم میدانیم.
دانشگاه، کانون تولید علم و پرورش انسان تراز انقلاب اسلامی
تکلیف ما در مدیریت استان، ایجاد بستری امن و آرام برای شکوفایی استعدادهای شما و تبدیل دانشگاههای البرز به قطبهای علمی و فناوری کشور است. از طریق تعامل مستمر با نهادهای دانشگاهی، پیگیر رفع دغدغههای آموزشی، رفاهی و پژوهشی شما هستیم. حمایت از پایاننامههای کاربردی، طرحهای پژوهشی پاسخگو به نیازهای استان و شرکتهای دانشبنیان نوپا، از اولویتهای اصلی این مدیریت است.
از شما فرهیختگان جوان انتظار داریم که با بصیرت افزایی، مطالعه عمیق و پرهیز از هیاهوهای گذرا، «دانشجو» را به مفهوم واقعی و کامل آن معنا کنید. امروز، دشمنان این مرز و بوم، جنگ نرم خود را بر اندیشه و باورهای شما متمرکز کردهاند.
هوشیاری، وحدت کلمه و تمرکز بر علم نافع و مهارتآموزی، سلاح قدرتمند شما در این میدان است. بهیاد داشته باشید که پیشرفت ایران اسلامی و تحقق اهداف بلند نظام، مرهون تلاش و خودباوری نخبگانی، چون شماست.
دستهای یاریگر مدیریت استان، همواره به سوی شما گشوده است
ستادهای «مشاوره و پیگیری امور دانشجویی» در استانداری و فرمانداریها، برای دریافت مستقیم نظرات، پیشنهادها و مسائل شما فعال است. ما به گفتوگوی صمیمانه و مستمر با جامعه دانشگاهی باور داریم و برای تحقق مطالبات بهحق و قانونی شما، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
اینجانب، روز دانشجو را به همه شما عزیزان تبریک میگویم و از درگاه احدیت، سعادت، سلامت و موفقیت روزافزون شما را در مسیر علماندوزی همراه با ایمان و تقوا مسئلت دارم.
مجتبی عبداللهی
استاندار البرز