مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۲۰ آذر در سراسر کشور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی با هدف ترویج گسترده فرهنگ قصه و قصهگویی، توجه به نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، ارزشگذاری به روایت تکنفره و گونههای هنری قصهگویی، گسترش ارتباط با قصهگویان و نهادهای فرهنگی غیرایرانی، استفاده از ظرفیت رسانه، تعمیق نگاه علمی به حوزه قصهگویی، تمرکز بر محتوا بیش از قالب، شناسایی و حمایت از قصهگویان برتر و ایجاد پیوند میان قصهگویان و نخبگان حوزه ادب فارسی برگزار میشود.
بر همین اساس، این جشنواره در سه گرایش «قصهگویی کهن»، «قصهگویی مدرن و نوآورانه» و «قصهگویی تلفیقی کهن و مدرن» برگزار خواهد شد.
مرحله استانی جشنواره قصهگویی با هدف شناسایی و معرفی برگزیدگان استانی، تقویت ظرفیتهای بومی در گستره قصهگویی و فراهمسازی زمینه حضور قصهگویان برتر در مرحله ملی و بینالمللی برگزار میشود.
مرحله استانی جشنواره قصهگویی که از روز ۲۰ آذر در سراسر کشور آغاز میشود، تا ۳ دی ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
مرحله ملی و بینالمللی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی نیز به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، از ۲۷ تا ۳۰ بهمن۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.