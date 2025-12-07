پخش زنده
ماموران یگان حفاظت محیط زیست مازندران در یک هفته گذشته ۲۵ قبضه سلاح غیر مجاز از شکارچیان کشف و ضبط کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: گشتهای میدانی مستمر با هدف حفظ زیستگاههای طبیعی، جلوگیری از شکار غیرمجاز و کنترل سلاحهای غیرمجاز در مناطق آزاد، مناطق تحت مدیریت و نواحی حساس استان انجام شد.
عباس زارع با بیان اینکه مأموران یگان طی عملیات مختلف موفق به کشف و ضبط اقلام متعدد مرتبط با تخلفات شکار و صید شدند، افزود: در شهرستان ساری یک قبضه سلاح شکاری دولول و در اداره پارک ملی کیاسر ۴ قبضه سلاح بادی همراه با لاشه دو قطعه پرنده کبک و ۳ قطعه توکا ضبط شد.
او افزود: در شهرستان بابل طی عملیات جداگانه هفت قبضه سلاح شکاری، در آمل ۷ قبضه سلاح شکاری دولول، دو قبضه سلاح شکاری تکلول، یک دستگاه دوربین چشمی و یک قبضه سلاح گلولهزنی برنو، در شهرستان نور دو قبضه سلاح شکاری تکلول و در پارک ملی پابند نیز یک قبضه سلاح شکاری از شکارچیان غیرمجاز کشف و ضبط شد.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران ضمن قدردانی از تلاش پیوسته نیروهای محیطبان، بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف شکار و صید تأکید کرد و از شهروندان خواست گزارش موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.