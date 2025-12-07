پخش زنده
معاون گردشگری لرستان از ثبت جشنواره گردوی استان در تقویم رویدادهای گردشگری کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری وصنایعدستی لرستان گفت:جشنواره ی گردو استان با هدف تحقق موضوع ساماندهی وحرفهایسازی گردشگری رویداد و براساس راهبرد ساماندهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری در سطح «محلی» به ثبت ملی رسید.
حجت الله عباسیان افزود: جشنواره گردو هر ساله، هفته اول مهرماه برگزار میشود و امسال هم این رویداد در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ با شماره ۱۰۴۲۵۱۱۹۷ در سطح محلی در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده است.