به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی لرستان گفت:جشنواره ی گردو استان با هدف تحقق موضوع ساماندهی وحرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد و براساس راهبرد ساماندهی مقصد‌ها و مسیر‌های جدید گردشگری در سطح «محلی» به ثبت ملی رسید.

حجت الله عباسیان افزود: جشنواره گردو هر ساله، هفته اول مهرماه برگزار می‌شود و امسال هم این رویداد در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ با شماره ۱۰۴۲۵۱۱۹۷ در سطح محلی در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور ثبت شده است.