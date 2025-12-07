مهلت ارسال اثر به سومین پویش صباخوانی غزل‌های حافظ تا بیستم آذر تمدید شد.

تمدید ارسال آثار به پویش صباخوانی غزل‌های حافظ

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شرکت کنندگان در این پویش یکی از غزل های دارای واژه صبا را بازخوانی و صدای خود را برای رادیو صبا ارسال می کنند.

الهه سلحشور، تهیه‌کننده برنامه رادیویی «صباخوانی غزل‌های حافظ»، با حضور در استودیو شبکه خبر، در بخشی از سخنانش گفت: پویش مردمی صباخوانی غزل‌های حافظ امسال نیز همچون دو سال گذشته با محوریت شبکه رادیویی صبا برگزار می‌شود، برنامه‌ای که طی آن مخاطبان می‌توانند یکی از غزل‌های منتخب حافظ را انتخاب کرده و با خوانش شخصی خود، فایل صوتی آن را در قالب فرمت MP۳ ارسال کنند.

وی از تداوم پویش مردمی خوانش غزل‌های حافظ در سال جاری خبر داد و افزود: این دوره با هدف ثبت کامل دیوان حافظ با صدای مردم ایران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه هدهد یا وبگاه رادیو صبا، در این طرح شرکت کنند.

وی گفت: امسال شیوه برگزاری تقریباً همانند سال‌های گذشته است، با این تفاوت که، چون غزل‌هایی که واژه «حافظ» در آنها آمده محدود است، نیمی از اشعار با نام حافظ و نیمی بدون آن انتخاب شده‌اند. در مجموع، ۴۰ غزل برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته‌ایم که هر غزل ظرفیت ۴۰ خوانش دارد تا از تکرار بیش از حد جلوگیری شود.

این تهیه کننده رادیو افزود: شرکت‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی hodhod.irib.ir و ثبت کدملی و شماره تماس خود، غزل موردنظر را انتخاب و فایل صوتی‌شان را بارگذاری کنند. همچنین در کنار هر غزل، خوانش استاد بهروز رضوی به عنوان مرجع صوتی قرار داده‌ایم تا شرکت‌کنندگان بتوانند به صورت آموزشی از آن بهره ببرند.

وی با اشاره به میزان مشارکت مردم گفت: تا این لحظه بیش از ۴۸۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند و انتظار داریم این تعداد افزایش یابد. معمولاً روند مشارکت در روز‌های پایانی ثبت‌نام رشد می‌کند.

وی گفت: امسال افتتاحیه پویش به شکل خاصی در حافظیه شیراز برگزار شد، هم‌زمان با پویش ملی «ایران‌جان»، و اختتامیه نیز در ۲۷ آذر ساعت ۷ شب در همان مکان برگزار خواهد شد. در این آیین، برگزیدگان با حضور داوران معرفی می‌شوند.

وی افزود: برنامه «صباخوان» هر روز ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه از رادیو صبا پخش می‌شود و در آن یکی از آثار ارسالی مردم بازپخش و بررسی می‌شود. اگر خوانش‌ها نیاز به اصلاح داشته باشند، بازخورد داده می‌شود تا شرکت‌کننده فایل اصلاح‌شده را دوباره بارگذاری کند.

وی گفت: چون زمان برنامه محدود است، تنها بخشی از آثار پخش می‌شود، و اولویت با شرکت‌کنندگانی است که زودتر فایل خود را ثبت کرده‌اند.

