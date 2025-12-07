به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار جهانبخش فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در سالن حافظ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهین دژ برگزار شد. با تبریک روز دانشجو گفت: ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ که عوامل حکومت نظامی با تیراندازی به سوی دانشجویان دانشکده فنی سه تن از آنان را شهید کردند، این روز بدل به نماد مبارزه و اعتراض علیه رژیم شاه شد.

او به نقش دانشجویان در توسعه و پیشرفت کشورمان اشاره کرد وگفت : دانشجویان آگاه، بیدار و کنشگر همواره افراد موثر در رشد و تعالی و ساختن کشوری آباد هستند و با دانش و تخصص خود در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف، ایران را به توسعه و پیشرفت می‌رسانند.

سردار جهانبخش درادامه افزود: دانشجویان متعهد و تلاشگر کشور در این سال‌ها نشان دادند که علاوه بر کسب علم و دانش، همواره باید به دنبال کسب معرفت و آگاهی از دنیای پیرامون خود نیز باشند و در این خصوص منفعل نباشند ؛از همین جهت است که دانشجویان به عنوان قشری فعال و دانا محسوب می‌شوند بنابراین پیش از هرچیز علم اندوزی و فراگیری دانش و پس از آن کسب آرمان‌هایی فراتر همچون تعهد داشتن، اهمیت دادن به مسائل روز و آگاهی از وضعیت اطراف، از وظایف یک دانشجو به شمار می‌رود.

او به راهبرد امنیتی حکومت‌های سیاسی اشاره کرد وگفت: دشمنان انقلاب اسلامی به سرکردگی آمریکا در صدد تجزیه و تضعیف نظام اسلامی مان بودندو در جنگ ۱۲ روزه ملت ایران با عزت و اقتدار دشمنان را جای خود نشاند.

او به تاریخچه سیاسی کشور‌های غربی در عصر رنسانس اشاره کرد وگفت در طول تاریخ کشور‌های منادی دمکراسی همواره بیشترین جنایات را برعلیه بشریت مرتکب شدند.

حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ نیز به نقش دانشجویان در موفقیت کشورمان اشاره کرد وگفت دانشجویان سرمایه‌های اصلی نظام اسلامی در تحقق آرمان‌های کشورمان در برابر نظام سلطه می‌باشد.

محمد فتحی سرپرست فرمانداری شاهین دژ نیز به تاریخچه علمی کشورمان اشاره کرد وگفت ملت ایران در طول تاریخ طلایه دار علم و دانش و آگاهی در جهان بود.

درپایان این مراسم از دانشجویان فعال ونمونه این شهرستان با اهدای لوح و هدایایی تجلیل بعمل آمد.