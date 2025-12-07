پخش زنده
برای تأمین آب پایدار روستای عشایری قاسملو بخش پادنا سمیرم ۱۰ هزار متر لوله گذاری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرماندار سمیرم گفت: هزینه اجرای این طرح آبرسانی ۲۰۰ میلیارد ریال است که با اجرای آن ۳۸۰ خانوار روستای عشایری قاسملو از آب آشامیدنی پایدار برخوردار میشوند.
محمود مسلمزاده افزود: قاسملو روستای عشایری است که شغل عشایر این روستا باغداری و دامداریست و اهالی روستا در حال حاضر در ییلاق استانهای جنوبی به سر میبرند
روستای عشایری قاسملو بخش پادنا با ۳۸۰ خانوار در فاصله ۱۲۰ کیلومتری جنوب سمیرم واقع شده است.