آبرسانی به روستای قاسملو بخش پادنا سمیرم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرماندار سمیرم گفت: هزینه اجرای این طرح آبرسانی ۲۰۰ میلیارد ریال است که با اجرای آن ۳۸۰ خانوار روستای عشایری قاسملو از آب آشامیدنی پایدار برخوردار می‌شوند.

محمود مسلم‌زاده افزود: قاسملو روستای عشایری است که شغل عشایر این روستا باغداری و دامداریست و اهالی روستا در حال حاضر در ییلاق استان‌های جنوبی به سر می‌برند

روستای عشایری قاسملو بخش پادنا با ۳۸۰ خانوار در فاصله ۱۲۰ کیلومتری جنوب سمیرم واقع شده است.