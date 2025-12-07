وزش باد و مواج بودن سطح دریا برای منطقه ساحلی و دور از ساحل خوزستان از اواخر وقت روز سه شنبه تا اواخر روز پنج شنبه پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اساس هشدار اداره کل هواشناسی خوزستان از عصر یا شب روز دوشنبه تا اواخر روز سه شنبه وزش باد و افزایش ارتفاع امواج برای منطقه ساحلی و دور از ساحل خوزستان پیش بینی می شود.

پیرو این هشدار از اواخر وقت روز سه شنبه تا اواخر روز پنج شنبه وزش باد و مواج بودن سطح دریا برای منطقه ساحلی و دور از ساحل خوزستان پیش بینی می شود.

بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تاثیر سامانه بارشی را بتدریج از اوایل وقت فردا بصورت ابرناکی و بارش‌های پراکنده در مناطق شمال غرب و غرب نشان می‌دهد و سپس با گسترش این سامانه از اواخر روز دوشنبه در اغلب نقاط استان شاهد تاثیرات آن خواهیم بود.

طی فردا همچنان افزایش آلاینده در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان وجود دارد و بتدریج از اواسط وقت فردا از میزان آلاینده‌ها کاسته خواهد شد.

سامانه بارشی تا روز جمعه بر روی استان فعال است و سبب رگبار و رعد و برق، وزش باد‌های متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان، بارش برف در ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط، کاهش دما و وقوع پدیه مه پس از بارندگی خواهد شد.

اوج بارش‌ها در روز چهارشنبه تا اواسط روز پنجشنبه است که با توجه به شدت بارندگی، آبگرفتگی معابر شهری در اغلب نقاط استان، طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی دور از انتظار نیست.

در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۳۱.۲ و ایذه با دمای ۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.