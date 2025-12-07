به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نمایش کودک و نوجوان جنگل پرماجرا به نویسندگی مهدی مؤذنی و کارگردانی امین ابراهیمی، با حضور جمعی از کودکان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان به هنر‌های نمایشی در سالن شمس شهرستان خوی روی صحنه رفت.

کارگردان نمایش هدف اصلی اجرای این اثر را ایجاد ارتباطی پویا میان کودکان و هنر‌های نمایشی عنوان کرد و افزود: این نمایش تلاش دارد مهارت‌های بازی گروهی کودکان را تقویت کند، انعطاف فکری آنان را افزایش دهد و با پرورش تخیل، زمینه آموزش مفاهیم اخلاقی مهمی همچون احترام، صداقت و کنترل طمع را از طریق زبان تئاتر فراهم کند.

امین ابراهیمی با تأکید بر نقش اثرگذاری هنر‌های نمایشی در شکل‌گیری شخصیت و ارزش‌های اجتماعی کودکان اظهار کرد: امید داریم جنگل پرماجرا. علاوه بر سرگرمی و جذابیت برای کودکان، بتواند نقشی مؤثر در تداوم جریان تئاتر شهرستان خوی ایفا کرده و فرهنگ نمایش را در میان نسل نو ارتقا دهد.