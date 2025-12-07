پخش زنده
معاون قوه قضائیه بر ضرورت حمایت همهجانبه از واحدهای تولیدی و پیگیری مشکلات از طریق مراجع ذیربط تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جلسه شورای اداری شهرستان ایجرود با حضور حجتالاسلام پورخاقان، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور برگزار شد.
حجتالاسلام پورخاقان در این جلسه بر اهمیت تولید و رفع موانع صنعتی تأکید کرد و گفت: مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی از طریق دستگاههای مسئول و مراجع قضایی پیگیری خواهد شد تا زمینه برای فعالیت پایدار و رونق اقتصادی فراهم شود.
وی افزود: قوه قضائیه آمادگی کامل دارد تا در چارچوب قانون از سرمایهگذاری و اشتغال حمایت کند و با همکاری نهادهای مرتبط، موانع پیشروی تولید را برطرف سازد.
همچنین در این جلسه جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، مشکلات و چالشهای حوزه کاری خود را بیان کردند.
مسئولان کارخانه سرب و روی و سیمان خمسه ایجرود هم از مشکل تأمین سوخت و کمبود گاز و برق سخن گفتند.
نماینده پتروشیمی شهرستان ایجرود در این جلسه از محدودیت منابع آبی گلایه داشت و شرکت اندیافولاد چینی نیز خواستار حمایت قضایی برای ادامه فعالیت خود شد.