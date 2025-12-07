به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال

امروز هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال با انجام یک دیدار وارد هفته یازدهم می‌شود.

در این هفته که هفته پایانی نیم فصل اول نیز به شمار می‌آید تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در کردستان به مصاف تیم پاس کردستان می‌رود. این دیدار روز دوشنبه هفدهم آذر ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.

در ده هفته گذشته تیم پالایش نفت آبادان توانسته بود ۱۵ امتیاز را برای خود کسب کند و رده ششم جدول را به خود اختصاص دهد.

پاس کردستان نیز ۱۳ امتیازی است و در پله هشتم ایستاده است.