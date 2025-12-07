به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

نانت ۱ - ۲ لانس

تولوز ۱ - ۰ استراسبورگ

پاری سن ژرمن ۵ - ۰ رن (گل‌ها: خویچا کِواراتسخلیا در دقایق ۲۸ و ۶۷، سنی مایولو ۳۹، ابراهیم امبایه ۸۸ و گونسالو راموس ۱ + ۹۰) (تصویر دارد.)

برنامه - یک شنبه ۱۶ آذر:

نیس - آنژه

اوسر - متس

لوآور - اف ث پاری

لوریان - المپیک لیون

در جدول لیگ فرانسه تیم لانس با ۳۴ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های پاری سن ژرمن با ۳۳، المپیک مارسی و لیل با ۲۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.