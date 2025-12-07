به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو و با حضور مسئولان خوروبیابانک؛ ۲۰ اصله نهال زیتون و سنجد به یاد شهدای دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی غرس شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ علی اصغر ایرجی فرماندار خوروبیابانک در این مراسم با تأکید بر اهمیت بزرگداشت یاد شهدای دانشجو گفت: غرس نهال به یاد دانشجویان شهید، نه تنها تلاشی برای حفظ محیط زیست است، بلکه نمادی از زنده نگه داشتن آرمان‌های والای شهدای دانشجو و ترویج فرهنگ ایثار و تعهد در میان نسل جوان محسوب می‌شود.

شهرستان خوروبیابانک ۱۳۰ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که از این تعداد ۴ شهید از شهدای دانشجو هستند.