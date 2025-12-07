پخش زنده
وزیر امور اقتصادی و دارایی به دبیر شورایعالی مناطق آزاد و رئیس مرکز بازرسی وزارتخانه ماموریت داد تا حواشی رخداده در ماراتن کیش را بررسی و پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش و به نقل از وزارت اقتصاد، در پی انتشار گزارشها و برخی واکنشها پیرامون حواشی رخداده در جریان برگزاری رویداد «ماراتن کیش»، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور بررسی دقیق و تهیه گزارش پیرامون موضوع را صادر کرد.
در این راستا، وزیر اقتصاد رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سید محمد حسینی رییس مرکز بازرسی، پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد را مسئول رسیدگی، تهیه گزارش و پیگیری موضوع کرده است.