وزیر امور اقتصادی و دارایی به دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و رئیس مرکز بازرسی وزارتخانه ماموریت داد تا حواشی رخ‌داده در ماراتن کیش را بررسی و پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش و به نقل از وزارت اقتصاد، در پی انتشار گزارش‌ها و برخی واکنش‌ها پیرامون حواشی رخ‌داده در جریان برگزاری رویداد «ماراتن کیش»، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور بررسی دقیق و تهیه گزارش پیرامون موضوع را صادر کرد.

در این راستا، وزیر اقتصاد رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سید محمد حسینی رییس مرکز بازرسی، پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد را مسئول رسیدگی، تهیه گزارش و پیگیری موضوع کرده است.