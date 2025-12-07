بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران گفت: در ۶ ماه نخست امسال، حدود ۲۰۰۰ پرونده قصور پزشکی در حوزه زیبایی تشکیل شده که نیمی از آن (۱۰۰۰ پرونده) مربوط به جراحی پلاستیک بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صانعی بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران درباره بیشترین شکایت مطرح‌شده در حوزه قصور پزشکی افزود: در شش ماه اول امسال در تهران، بیشترین شکایت در حوزه زیبایی بوده است.

بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران گفت: حدود ۲۰۰۰ پرونده در حوزه زیبایی داشتیم که حدوداً ۱۰۰۰ پرونده در حوزه جراحی پلاستیک بوده و هزار پرونده دیگر در زمینه پوست، جراحی فک و صورت و گوش و حلق و بینی بوده است. همین آمار گویاست که ۱۰۰۰ پرونده به تنهایی در حوزه جراحی پلاستیک بوده و هزار پرونده در سه شاخه دیگر پزشکی یعنی فک و صورت، پوست و گوش و حلق و بینی بوده است. یعنی خود حوزه جراحی پلاستیک به تنهایی به اندازه سه شاخه دیگر شکایت داشته است.

صانعی افزود: اینکه می‌گویم جراحی پلاستیک به این معنا نیست که شکایت از جراحان پلاستیک به تنهایی هزار مورد بوده بلکه به این معناست که شکایت در حوزه جراحی پلاستیک و عمل‌های زیبایی مربوط به جراحی پلاستیک به این تعداد بوده که حالا این شکایت ممکن است از جراح پلاستیک، مداخله‌گر در این حوزه که عمل می‌کند یا از پزشکان بوده باشد که صلاحیت عمل جراحی در حوزه جراحی پلاستیک نداشتند بوده باشد. مثلا یک فردی، پزشک عمومی بوده و بدون صلاحیت جراحی لیفت صورت انجام داده است.

وی گفت: درباره شکایات مربوط به جراحی پلاستیک هم به ترتیب، لیفت صورت، ماموپلاستی و ابدومینوپلاستی بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.