به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: باتوجه به نزدیک‌شدن شب یلدا، طرح تشدید نظارت بر بازار در شهرهای استان آغاز شده و اجرای این طرح تا اولین روز دی‌ماه ادامه دارد.

امیر طولابی افزود:برای اجرای این طرح ۲۰ گروه بازرسی فعال‌شده و روزانه در دو نوبت صبح و عصر بازار استان را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده تشکیل و به تعزیرات ارجاع داده می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت:تیم‌های بازرسی در اجرای این طرح، واحدهای مختلفی از جمله آجیل و خشکبار، قنادی‌ها، بازار میوه و تره‌بار، مرغ و گوشت، اقلام و خوراکی‌های ویژه این شب را رصد می‌کنند .

طولابی با بیان اينکه واحدهای عرضه‌کننده کالاها و خوراکی‌های ویژه شب یلدا در اولویت بازرسی‌ها قرار دارند.،افزود :با کم‌فروشی، گران‌فروشی، تقلب و تخلف در بازار شب یلدا برخورد قانون خواهد شد.

وی یادآور شد: در اجرای این طرح ، تیم‌های بازرسی از جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اصناف هم به همراه صنعت، معدن و تجارت حضور دارند و استمرار این بازرسی‌ها از اختلال و تخلف در بازار جلوگیری می‌کند.

معاون بازرسی و نظارت صنعت، معدن و تجارت لرستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار،تخلف را به واحدهای بازرسی اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد شود.