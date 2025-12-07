پخش زنده
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: اگر همه مسئولان دست در دست هم و درجهت رفع مشکلات مردم تلاش کنندکارها به نحو احسن پیش میرود و خیر و برکت در خدمترسانی جاری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای اداری شهرستان ابهر، با تأکید بر اهمیت جایگاه مسئولیت به عنوان یک امانت، مدیران را به پرهیز از نگاه مالکانه و تأکید بر خدمت خالصانه به مردم فراخواند.
به گفته ی خدائیان ، نگاه امانتدارانه، سعهصدر، پاسخگویی و رفع اختلافات را به همراه دارد.
خدائیان، با اشاره به ضرورت بازنگری در نگرش مسئولان نسبت به جایگاههای مدیریتی،گفت: اگر مدیران با این دیدگاه که خدمت، امانتداری است به وظایف خود بپردازند، بسیاری از معضلات برطرف خواهد شد.
وی مهمترین ثمره نگاه امانتمحور را رفع تنشها و اختلافات درونسازمانی دانست و گفت: اگر همه بدانیم که در حال ادای وظیفه در قبال یک امانت هستیم، دیگر برای تصاحب حیطههای قدرت و نامگذاری کارها به نام خودمان تلاش نمیکنیم.
