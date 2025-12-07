مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان از راه اندازی «غرفه گنجینه فرش‌های یکصدساله استان همدان» در بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدعلی محمدی گفت : این غرفه با هدف معرفی اصالت، زیبایی و قدمت بیش از یک‌قرن فرش‌های نفیس این استان، در نمایشگاه تخصصی فرش دستباف همدان ایجاد برپا شده است .

مدیرکل صمت استان همدان با تأکید بر اهمیت پاسداشت این میراث ارزشمند افزود : افتتاح غرفه فرش‌های ماندگار همدان ، اقدامی در راستای معرفی ظرفیت‌های بی‌بدیل استان و حمایت از فرش‌بافان و هنرمندان این حوزه است.

وی گفت : حاج خانمی، لچک ترنج، میشن، بازوبندی، انجلاس، مهربان و بوبوک آباد، تاج آباد، عشوند، ماهی درهم و حسین آباد برخی از فرش‌های اصیل استان همدان هستند که در این غرفه گردآوری شده و آماده بازدید علاقه‌مندان به ویژه نسل جوان است.

محمدی افزود : تلاش کردیم تا با ایجاد این غرفه، اصالت و توانمندی‌های بی‌نظیر فرش همدان را در سطح ملی برجسته کرده و مسیر جذب سرمایه‌گذاران و خریداران حرفه‌ای را هموار کنیم .

مدیرکل صمت استان همدان با بیان اینکه غرفه گنجینه فرش‌های یکصدساله استان همدان یکی از پربازدیدترین بخش‌های نمایشگاه تخصصی فرش دستباف همدان است، گفت : این غرفه توجه علاقه‌مندان، فعالان بازار فرش و پژوهشگران حوزه صنایع‌دستی را به خود جلب کرده است.

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی فرش و تابلوفرش با حضور ۷۰ واحد مشارکت‌کننده در استان همدان آغاز به کار کرده است . مشارکت‌کنندگان از استان‌های همدان، تهران، قم، چهارمحال و بختیاری، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، مرکزی، یزد و اصفهان در این نمایشگاه حضور دارند و مجموعه‌ای متنوع از فرش‌های دستباف شامل فرش‌های ابریشم قم، بیجار، ساروغ و زبرا عرضه می‌شود.

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی فرش و تابلوفرش تا بیست‌ویکم آذر ، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی همدان پذیرای علاقمندان است.