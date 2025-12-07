به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده متصدی متخلف داروخانه برای اضاف دریافتی از بابت حق فنی نسخه‌ها به میزان ۲۹۵ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل پنج برابر میزان اضافه دریافتی محکوم کرد.

وی تصریح کرد: بازرسان و کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان گزارش این تخلف را در بازرسی از واحد دارخانه کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.