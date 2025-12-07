به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این بسته خبر‌های ذیل بررسی شده است:

آغاز مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک

آغاز توزیع شیر در مدارس استان

به مناسبت روز دانشجو، حضور استاندار در دانشگاه شهاب دانش

به مناسبت روز دانشجو، استفاده رایگان از اتوبوس برای دانشجویان

صعود نماینده قم به لیگ برتر شمشیربازی باشگا‌ه‌های کشور

استان قم جزو سه استان برتر حضور ورزشکاران در مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو برگزاری مسابقات قهرمانی چوگوی جوانان، بهمن امسال