راهکارهای پیشگیری از آلودگی خاک و عوامل طبیعی وانسانی فرسایش، آلودگی خاک وآلاینده‌های نوظهور و مشکلات زیست محیطی در مراسم روز جهانی خاک در بوکان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ گرامیداشت روز جهانی خاک در بوکان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان از برگزاری روز جهانی خاک در این شهرستان خبر داد.

آوات بازیار گفت: بزرگداشت روز جهانی خاک با حضور بخشداران، دهیاران، اعضای شورای شهرستان، روسای ادارت شهرستان و با شرکت کشاورزان و دوستدران محیط زیست مراسم با سخنرانی ادارات جهاد کشاورزی و اداره محیط زیست بوکان در سالن شهید سلیمانی برگزار شد.

بازیار گفت:کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان بوکان در این مراسم ضمن تأکید بر نقش حیاتی خاک در تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه، خاک را بزرگ‌ترین سرمایه کشور دانسته وآن را منبع متناهی و محدود دانستند که نقشی اساسی در استقرار و رشد جوامع بشری دارند و که نود درصد منابع غذایی انسان و موجودات زنده از خاک تامین می‌گردد.

در ادامه توضیحاتی در مورد آلودگی خاک و عوامل طبیعی وانسانی فرسایش و آلودگی خاک وآلاینده‌های نوظهور و مشکلات زیست محیطی خاک شهرستان را بیان کردند.

بازیار در ادامه افزود: شعار امسال روز جهانی خاک با عنوان «خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم» رابطه بین سلامت خاک و امنیت غذایی و سلامت انسان و موجودات زنده را نشان می‌دهد.

وی در پایان گفت:کشاورزی پایدار و اجرای قانون حفاظت خاک و روش‌های نوآورانه کاهش آلودگی خاک میتواند نقش بسزایی در جلوگیری از فرسایش خاک داشته باشد که همتی همگانی را مطلبد تا بتوانیم برای آیندگان این امانت را حفظ کنیم.