به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دانشگاه های ارومیه و تبریز گفت: آذربایجان‌غربی ۱۲ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده و ۳۶ هزار شهید مهاجر نیز در این خطه به خون خود غلتیدند، بنابراین ۲۵ درصد شهدا و جانبازان کشور را در این خطه داریم که رقم بالایی است.



وی با بیان اینکه در طول هشت سال ۵ هزار دانشجوی شهید داریم که همین موضوع نشان می‌دهد که دانشجویان در دفاع مقدس نقش ممتازی داشتند و بسیاری از فرماندهان و مسئولان حوزه‌های مدیریتی دانشجو بودند و در طول جنگ نقش‌آفرینی داشتند.



سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب رسالت دانشجویان را به خوبی بیان کردند، ادامه داد: امروز مهم‌ترین این است که گفتمان ایران قوی در جامعه مورد توجه قرار گیرد.



وی یکی از موضوع‌های مهم در برهه‌ کنونی را علم و فناوری دانست و گفت: این موضوع در جنگ ۱۲ روزه به وضوح خودنمایی کرد؛ همه شهید حاجی‌زاده را با موشک می‌شناسیم، ایشان یک سرمایه عظیم انسانی خلق کردند و دانشجویان ممتاز و نخبه از سایر دانشگاه‌ها را گردهم آوردند و پرورش دادند.



سردار نائینی با بیان اینکه در نبرد بین منطق مقاومت و جبهه شرارت شاهد شدیم که مقاومت پیروز شد، خاطرنشان کرد: دشمن برای تمام کردن مقاومت آمده بود؛ ما نظامی‌ها وظیفه داریم که نبرد را تحلیل کنیم و به جنگ به عنوان فرصت و کشف نقاط قوت و ضعف نگاه کنیم.



این مسئول عملیات طوفان‌الاقصی را یک نبرد گفتمانی توصیف کرد و بیان داشت: این عملیات توانست تمام تصاویری که از شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی در اذهان عمومی خلق شده بود، در هم بشکند.



وی با بیان اینکه با این عملیات گفتمان مقاومت احیا و جهانی شد، ادامه داد: سطح دوم جنگ که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، علل و اهداف هر جنگ می‌باشد.



این مسئول بر لزوم بررسی اهداف سیاسی جنگ تاکید کرد و بیان داشت: باید بدانیم که دشمن برای زدن انرژی هسته‌ای، زیرساخت‌های علمی یا برای رسیدن به مقاصد سیاسی جنگ راه می‌اندازد.



سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دانشگاه ارومیه و تبریز خاطرنشان کرد: دشمن درصدد بود که با حمله هوایی جنگ را به داخل کشور بکشاند و به تعبیر خود با عملیات برق‌آسا می‌خواست مولفه‌های قدرت کشور را زده و جنگ را به داخل منتقل کند و با راه انداختن شورش داخلی کشور را به سمت تجزیه ببرد.



این مسئول اظهار کرد: دشمن در دست یافتن به اهداف سیاسی، تمدنی و گفتمانی شکست خورد چرا که نیروهای مسلح و ملت ایران به معنای واقعی مقابل دشمن ایستادند.



وی با بیان اینکه ملت ایران معادله جنگ را تغییر دادند، اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه یک پدیده بی‌بدیل بود و موضوع مطالعه خیلی از مراکز فکری است، که رهبری فرمودند، این جنگ بعدها روایت خواهند شد، آثار فراوانی از این جنگ‌ می‌شود خلق کرد.

این مسئول عمده‌ترین کار مربوط به جنگ را مربوط به قبل از وقوع جنگ ۱۲ روزه دانست و گفت: این قدرت دفاعی که اکنون ایران دارد، در سال ۵۹ داشتیم، جنگ هشت ساله هرگز رخ نمی‌داد؛ که این قدرت را شهدای بزرگ کشورمان را خلق کردند چرا که بارها رزمایش برگزار کردند و تمرین و آرایش جنگی انجام می‌گرفت.



وی اقتدار و بازدارندگی ایران را قابل‌توجه دانست و گفت: این حس پیروزی در ملت ایران به خودی خود بیانگر شکست دشمن است که در این راستا نظرسنجی‌های زیادی انجام شده است.



وی تاب‌آوری روانی و اجتماعی، تاب‌آوری دولت، انسجام بین دولت و نیروهای مسلح، اشراف اطلاعاتی در جنگ ۱۲ روزه را مورد توجه دانست و بیان کرد: در این جنگ ابتکار عمل دست ملت ایران بود که منتج به این شد که در نهایت متجاوزین درخواست پایان جنگ دادند.