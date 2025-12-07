پخش زنده
امروز: -
شهادت یک پاسدار مدافع سلامت در تایباد احراز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تایباد گفت: سرهنگ دوم پاسدار «حسین ارسالی» به علت جان باختن بر اثر بیماری کرونا، به عنوان شهید مدافع سلامت شناخته شد.
سرهنگ حسین شمس اظهار کرد: سرهنگ ارسالی، مسئول واحد سلامت و دفاع زیستی ناحیه مقاومت بسیج سپاه تایباد بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ۲۳ آبانماه ۱۳۹۹ درگذشت که به عنوان شهید مدافع سلامت محرز شناخته شد.
وی افزود: پرونده شهادت وی پس از پنج سال به استناد ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص جانباختگان نظامی به علت بیماری همهگیر کرونا و آییننامه تعیین مصادیق عملی شهید، تایید شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تایباد ادامه داد: این شهید مدافع سلامت در دوران شیوع کرونا در قالب طرح «شهید رهنمون»، به ارائه خدمات پزشکی و سلامت در این شهرستان مرزی پرداخت.
سرهنگ شمس بیان کرد: همچنین با حضور جمعی از مردم شیعه و اهل سنت تایباد، مراسم آبروی محله و احراز شهادت این پاسدار مدافع سلامت در منزل وی برگزار و از صبر و استقامت خانواده شهید ارسالی تجلیل شد.
وی اضافه کرد: شهید ارسالی رزمندهای با اخلاق نیکو و روحیه مردمی بود که به صورت جهادی و متعهدانه در عرصه خدمت به مردم، به ویژه حوزه سلامت و بهداشت، حضور داشت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تایباد خاطرنشان کرد: با تایید و احراز شهادت این مدافع سلامت، تعداد شهدای این شهرستان از ۱۲۵ به ۱۲۶ شهید رسید.