برگزاری همایش آموزشی «سبد محصولات کودی» در البرز
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری همایش آموزشی و ترویجی سبد محصولات کودی با حضور شرکتهای فعال در این حوزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، شفائی البرز، اعلام کرد: همایش آموزشی و ترویجی سبد محصولات کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در تاریخ ۱۶ آذرماه سال جاری در کرج برگزار میشود.
او افزود: این همایش با هدف آشنایی بیشتر کشاورزان، کارگزاران و سایر فعالان بخش کشاورزی با انواع محصولات کودی مورد حمایت این شرکت طراحی شده است؛ بهویژه در شرایطی که افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و استفاده هوشمند از نهادهها از اولویتهای اصلی سیاستهای توسعهای کشاورزی کشور محسوب میشوند.
شفائی تصریح کرد: در این همایش، شرکتهای همکار و عرضهکنندگان معتبر محصولات کودی حضور خواهند داشت تا ضمن معرفی جدیدترین دستاوردهای خود در حوزه کودهای شیمیایی، آلی و زیستی، راهکارهای نوین تغذیه گیاهی را با مخاطبان هدف به اشتراک بگذارند و زمینههای همکاریهای مؤثرتر با بخش کشاورزی را فراهم آورند.
او ادامه داد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز در راستای حمایت از تولید داخل و تأمین بهینه نهادههای کشاورزی، هر ساله با شناسایی و معرفی مجموعهای از کودهای باکیفیت و با قیمت مناسب تحت عنوان ‘سبد محصولات کودی’، گامی مؤثر در تسهیل دسترسی کشاورزان به ورودیهای تولید میبرد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز همچنین گفت که این همایش همزمان با آغاز فصل کشت زمستانه برگزار میشود تا کشاورزان بتوانند با آگاهی کامل از تنوع و ویژگیهای محصولات مختلف، بهترین انتخاب را برای افزایش سلامت خاک و بهبود عملکرد محصولات خود داشته باشند.
همایش سبد محصولات کودی ضمن حضور رایگان برای عموم علاقهمندان، فرصتی مناسب برای تبادل نظر مستقیم بین تولیدکنندگان، کارشناسان فنی و کشاورزان فراهم میکند و بهعنوان یکی از ارکان اصلی برنامههای ترویجی سالانه این شرکت، همواره مورد استقبال جامعه کشاورزی استان بوده است.