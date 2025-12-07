پخش زنده
اجرای طرحهای بیابان زدایی شهرستان سرخس با وسعت ۳۳۰ هکتار، مثبت و موفق ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخس با اشاره به موفقیت آبیاری سنواتی این وسعت از کانونهای نهالکاری شده طرح بیابانزائی در شهرستان سرخس، گفت: گروه ارزشیابی و پایش طرحهای بیابانزدائی منابع طبیعی خراسان شمالی ماموریت داشتند روند اجرای طرحهای مقابله با بیابانزائی و کنترل فرسایش بادی در سطح شهرستان سرخس را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دهند.
سیدحسین حسینی کیا افزود: در این بازدید، ۳۳۰ هکتار از عرصههای بیابانی آبمال و گردنه گنبدلی که اعتباری یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی داشتهاند، مورد پایش قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در این بازدید، وضعیت پیشرفت عملیات نهالکاری، اقدامات کنترلی فرسایش بادی و میزان تحقق اهداف طرحها، بررسی شد و حفاظت، قرق و آبیاری بهموقع بهعنوان عوامل مؤثر در موفقیت طرحها مورد تأکید قرار گرفت.
این مسئول با اشاره به اجرای طرح بیابانزدائی منطقه آبمال در سال ۱۴۰۱ گفت: عملیات آبیاری سنواتی در سال ۱۴۰۳ در سه مرحله انجام شد که نقش مهمی در حفظ و تقویت پوشش گیاهی و تاغزارهای منطقه داشته است.
به گفته او، بر اساس این گزارش، بازدیدها و پایشهای دورهای طرحهای بیابانی با هدف ارتقای مدیریت منابع طبیعی و جلوگیری از گسترش بیابانزائی در شهرستان سرخس ادامه خواهد داشت.