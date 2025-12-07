پخش زنده
امروز: -
نوجوانان فعال در عرصه هنر تلاوت قرآن کریم میتوانند، برای شرکت در سری دوم مسابقه استعداد یابی «بهشت»، آثار خود را از طریق فضای مجازی برنامه، برای شبکه قرآن و معارف ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقه قرآنی «بهشت»، عرصهای است برای شناسایی نوجوانان مستعد در عرصه هنر تلاوت قرآن کریم،
دانش آموزان میتوانند تلاوتهای خود را از طریق آدرس فضای مجازی به نشانی qtvbehesht@، برای شبکه قرآن و معارف ارسال کنند.
جهت ارسال آثار موارد زیر حتما رعایت شود:
تلاوتهای ارسالی باید حداکثر ۲ دقیقه باشد.
اگر با تلفن همراه تصویر میگیرید، حتما تلفن همراه به صورت افقی باشد.
صدا و تصویر واضح باشد.
قبل از ضبط تلاوت، مشخصات فردی را ارسال کنید.
همچنین علاقه مندان از طریق سایت شبکه قرآن و معارف سیما به نشانی https://qurantv.ir میتوانند نسبت به مشاهده و دریافت برنامههای قبل اقدام کنند.
«بهشت»، محفلی برای استعداد یابی قاریان نوجوان در شبکه قرآن و معارف است.