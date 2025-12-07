به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی با تبریک روز دانشجو ۱۶ آذر، گفت: این نهاد با حمایت از هزار و ۲۰۱ دانشجو در مقاطع کاردانی تا دکتری، تلاش می‌کند مسیر رشد علمی و آینده روشن فرزندان خانواده‌های تحت حمایت را هموار کند.

سورگی با اشاره به آمار دانشجویان زیرپوشش افزود: هم‌اکنون ۱۵۰ دانشجو در مقطع کاردانی، ۹۷۳ دانشجو کارشناسی، ۵۴ دانشجو کارشناسی ارشد و ۲۴ نفر نیز در مقطع دکتری تحصیل می‌کنند.

به گفته وی کمک هزینه تحصیلی، پرداخت شهریه، تأمین تجهیزات آموزشی، ارائه بسته‌های فرهنگی و مشاوره تحصیلی از مهم‌ترین خدماتی است که به دانشجویان ارائه می‌شود.

سورگی با تأکید بر اینکه حمایت از نخبگان و دانشجویان مستعد از اولویت‌های این نهاد است، گفت: برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ویژه‌ای برای ارتقای مهارت‌های علمی و اجتماعی دانشجویان اجرا شده و دانشجویان نخبه از کمک‌هزینه تحصیلی دوبرابری بهره‌مند شده‌اند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همچنین از مشارکت خیران در تأمین بخشی از خدمات آموزشی قدردانی کرد و افزود: همراهی خیران نقش مهمی در ساختن آینده روشن برای دانشجویان زیرپوشش این نهاد دارد.