رقابتهای ۱۵ هزار دلاری تور جهانی تنیس ترکیه در شرایطی پیگیری میشود که سه ملیپوش کشورمان در این رویداد به میدان میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی یزدانی در سید ۷ مسابقات ۱۵ هزار دلاری تور جهانی تنیس ترکیه در جدول اصلی حضور دارد و نمایندگانی از کشور میزبان، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، هلند، مراکش، لهستان و بلاروس از جمله تنیسورهای حاضر در این جدول هستند.
در این رویداد، سینا مقیمی در جدول مقدماتی به مصاف نماینده ترکیه میرود و یونس طلاور نیز با نمایندهای از ایتالیا دیدار خواهد داشت.