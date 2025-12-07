به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی یزدانی در سید ۷ مسابقات ۱۵ هزار دلاری تور جهانی تنیس ترکیه در جدول اصلی حضور دارد و نمایندگانی از کشور میزبان، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، هلند، مراکش، لهستان و بلاروس از جمله تنیسور‌های حاضر در این جدول هستند.

در این رویداد، سینا مقیمی در جدول مقدماتی به مصاف نماینده ترکیه می‌رود و یونس طلاور نیز با نماینده‌ای از ایتالیا دیدار خواهد داشت.