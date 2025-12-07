در واژگونی خودروی پژو در جاده ارسنجان به مرودشت، ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسوول اورژانس ارسنجان گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه پژو پارس در کیلومتر پنج جاده ارسنجان-مرودشت به مرکز ارتباطات، کارشناسان اورژانس از پایگاه شهری به محل اعزام شدند.

محمدباقر نعمت الهی افزود: در این حادثه ۲ سرنشین نوجوان دچار آسیب از ناحیه قفسه سینه، کمر، گردن و شکم شدند که مورد ارزیابی کارشناسان اورژانس قرار گرفتند و پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی‌عصر ارسنجان منتقل شدند.

شهرستان ارسنجان در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.