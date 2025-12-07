به گزارش خبرگزای صدا و سیما به نقل از خانه ملت، رضا جباری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی تعداد ۴ سوال ملی را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال ملی جناب آقای مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز از وزیر آموزش و پرورش درخصوص عدم شفافیت در توزیع و هزینه کردن اعتبارات ۲۷ مالیات ارزش افزوده، سهم توسعه زیرساخت‌های ورزش، نوسازی مدارس و رتبه‌بندی معلمان

سوالی ملی حسین صمصامی نماینده مردم تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر اطلاعات درخصوص علت بورسیه دانشجویان نخبه کشور از طریق یک بنیاد صهیونیستی

سوالی ملی حمید رسایی نماینده مردم تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر اطلاعات درخصوص نحوه پاسخ به استعلامات مشمول قانون نحوه انتصابات در مشاغل حساس

سوالی ملی علیرضا عباسی نماینده مردم کرج از وزیر اطلاعات درخصوص علت برخورد دوگانه با استعلامات انتصابات افراد در دستگاه‌های اجرایی.