پخش زنده
امروز: -
عبور مسیر جدید جاده سفیدکوه تفت از کنار انباشت عظیم نخالههای کاشی، دوباره مسئله مدیریت پسماند صنعتی را در صدر دغدغههای زیستمحیطی قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، عملیات احداث جاده جدید منتهی به شهرک صنعتی سفیدکوه در حالی در مرحله ۳۵ درصد پیشرفت قرار دارد که حجم گسترده نخالههای صنعتی رهاشده در مسیر، نگرانی دستگاههای مسئول و مردم محلی را افزایش داده است.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست تفت با اشاره به اینکه این منطقه سالها محل تخلیه پسماندهای کاشی بوده، گفت: این نخالهها جزء پسماندهای صنعتی عادی محسوب میشوند، اما انباشت چندینساله آنها خطر پراکنش ذرات و آسیب به زیستگاههای طبیعی را افزایش داده است. از راه و شهرسازی خواستهایم همه تمهیدات لازم ازجمله آبپاشی و تثبیت موقت سطح را رعایت کنند.
زارع افزود: فاصله محل پروژه با مناطق مسکونی حدود دو تا سه کیلومتر است، اما با توجه به جهت باد و جنس ذرات، نیاز به پایش مداوم وجود دارد.
به گفته او، کارگروه پسماند شهرستان در حال بررسی نقاط جایگزین برای تخلیه اصولی این نوع نخالههاست.
در ادامه، معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی یزد با تأیید حجم بسیار بالای نخالههای موجود، اعلام کرد: این جاده یک مسیر جدید و ایمن بهعنوان جایگزین محور قدیمی است. با توجه به حجم پسماند، امکان دور زدن کامل این مناطق در طراحی وجود نداشت و در حال حاضر بخشی از نخالهها در فاصله ۱۰۰ تا ۳۵۰ متری مسیر جابهجا و دپو میشود.
باشیزاده، با بیان اینکه پیمانکار از دو ماه قبل کار را آغاز کرده است، گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه اکنون حدود ۳۵ درصد است و تلاش میکنیم تا پایان بهمنماه، در صورت مساعد بودن شرایط آسفالت، جاده به بهرهبرداری برسد.
دو طرف بر لزوم نظارت مستمر، جلوگیری از تخلیه شبانه نخالهها و برخورد با واحدهایی که پسماند خود را بهصورت غیرمجاز رها میکنند تأکید کردند. مسئولان
محیطزیست همچنین از همکاری دادستانی برای مقابله با آلودگیهای ناشی از سوزاندن زباله در شهرستانهای اطراف خبر دادند.