



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با گرامیداشت شانزدهم آذر، روز دانشجو، حسین‌علی امیری استاندار فارس در مراسمی که با حضور دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در شیراز برگزار شد، بر ضرورت شنیدن مستقیم مطالبات دانشجویان و تقویت نقش آنان در توسعه استان تأکید کرد.

امیری در این مراسم ضمن تبریک روز دانشجو به دانشجویان سراسر کشور و به‌ویژه دانشجویان فارس گفت: حضور ما در دانشگاه‌ها برای شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌ها و مطالبات دانشجویان است.

وی ادامه داد : به رؤسای دانشگاه‌ها نیز تأکید کرده‌ام که فضای گفت‌و‌گو کاملاً شفاف و بدون ملاحظه برای دانشجویان فراهم شود.

وی با اشاره به طرح مسائل متنوع از سوی دانشجویان افزود: مطالبی که مطرح شد از موضوع آزادی بیان تا مسائل رفاهی، فعالیت‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی، وضعیت اعضای هیئت علمی و همچنین موضوعات معیشتی را دربر می‌گرفت.

به گفته وی بخشی از این موارد در حوزه اختیارات استان است و پیگیری و حل آنها امکان‌پذیر است، اما برخی دیگر مربوط به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور بوده و خارج از حوزه اختیارات ما قرار دارد.

امیری نقش دانشجویان در پیشبرد برنامه‌های توسعه استان را مهم دانست و گفت: دانشجو موتور محرکه جامعه است. شور و نشاط اجتماعی باید از دانشگاه آغاز شود و جامعه‌ای که شور و نشاط نداشته باشد، جامعه‌ای مرده است.وی تاکید کرد : تلاش می‌کنیم در برنامه‌های توسعه‌ای استان، از نظرات و ظرفیت انجمن‌های علمی و دانشجویی به‌صورت سازمان‌یافته استفاده کنیم.



