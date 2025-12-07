به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هم‌زمان با هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم (ص) و سالگرد ولادت حضرت زهرا (س)، «چهارمین همایش بزرگ سادات»، پنج‌شنبه، بیستم آذرماه، در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.

محمد ناظمی اردکانی رئیس ستاد برگزاری همایش گفت: شعار این دوره از همایش «سادات پرچمدار مبارزه با رژیم صهیونیستی و تاریخ‌ساز آینده» انتخاب شده است و در آن سادات برگزیده از میان شیعیان و اهل سنت سراسر کشور و همچنین دیگر کشور‌های جهان حضور خواهند داشت.

آقای اردکانی افزود: در این مراسم علاوه بر برنامه‌های رسمی همایش، از مقام علامه سید محمدحسین طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن (المیزان) و جایگاه مرجعیت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی تجلیل خواهد شد.

وی ادامه داد: در این رویداد ۱۸ نفر از شخصیت‌ها و چهره‌های شاخص سادات از جمله رهبران حزب‌الله و انصارالله، دانشمندان شهید هسته‌ای، استادان دانشگاه و حوزه، دانشمندان زن و همچنین «مادران نمونه» سادات قدردانی می‌شود.

رئیس ستاد برگزاری همایش بزرگ سادات گفت: برنامه‌های علمی و تبلیغی همایش شامل تشکیل دو میز سخنرانی است که در آنها ظرفیت معنوی سادات در ایران و در عرصه بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

آقای اردکانی افزود: امسال خانواده‌های معزز شهدا و فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه به‌عنوان میهمان ویژه در همایش حضور خواهند داشت.